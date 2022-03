L’Aesernia Fraterna in campo per la solidarietà

Porte aperte della scuola calcio a tutti i bambini ucraini ospiti delle famiglie di Isernia e dei paesi dell’hinterland

La società pentra comunica che apre ufficialmente le porte della scuola calcio, a titolo assolutamente gratuito, a tutti i bambini ucraini ospitati presso le famiglie di Isernia e dei centri limitrofi.

Si tratta di un modo per contribuire in maniera concreta ad aiutare i più piccini che fuggono dalla guerra e che hanno trovato accoglienza qui in Italia, offrendo loro un’occasione di svago e favorendone una serena integrazione nella comunità. Per le informazioni del caso è possibile contattare la segreteria della società ai seguenti numeri: 0865-451082; 392.7078547.