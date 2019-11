L’aeroporto abruzzese avrà una pista più lunga

REDAZIONE

L’aereoporto d’Abruzzo si rifà il look per diventare hub nazionale. Una notizia ufficializzata nella giornata di ieri dal presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio e che arriva dopo il parere positivo dell’Enac per il prolungamento della pista di volo dell’aereoporto. Dai 2.419 metri attuali si passerà a 2.707 metri per un importo di 7,5 milioni di euro. I lavori, che dovrebbero concludersi in un paio d’anni, apriranno effettivamente l’Aereoporto d’Abruzzo ai voli intercontinentali, che potranno quindi essere programmati ed effettuati regolarmente. Una buona notizia dunque anche per i tantissimi molisani che giornalmente utilizzano lo scalo abruzzese per spostarsi in volo. Gli interventi costeranno all’incirca 16,3 milioni di euro e i lavori saranno divisi in cinque lotti.