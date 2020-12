Ladro entra in chiesa e ruba il Libro Liturgico

Il furto risalirebbe almeno a 3 giorni fa e, se non fosse perché è stato compiuto ai danni di una delle parrocchie di Campobasso (quella di San Paolo in via Tiberio), sarebbe passato inosservato perché il valore della refurtiva è alquanto modico. Mentre ha certamente un valore simbolico, perché il Messale è il libro liturgico che contiene i testi delle letture e delle preghiere per la celebrazione della messa con le relative prescrizioni rituali. L’episodio è comunque oggetto di attenzione da parte di Polizia e Carabinieri, vi sarebbe anche un filmato tratto dalle telecamere interne di videosorveglianza.