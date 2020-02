Ladro al supermercato tradito dalle telecamere

Sempre più spesso, direttori di vari esercizi commerciali si recano presso gli Uffici della locale Stazione dei Carabinieri di Campobasso per denunciare l’ammanco di merce dai propri scaffali, come in questo caso in cui un responsabile aveva lamentato la presenza sospetta di alcune etichette antitaccheggio gettate in diversi angoli del suo supermercato.

Dall’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza dell’esercizio, i militari hanno avuto modo di isolare i singoli momenti in cui il soggetto, in più occasioni, aveva trafugato la merce, staccando le etichette antitaccheggio per poi dirigersi con indifferenza verso l’uscita.

Le immagini esaminate, dunque, hanno fornito agli investigatori dell’Arma i dettagli utili al riconoscimento dell’autore dei furti, il quale è stato formalmente identificato e deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Il presente episodio conferma una delle più antiche e diffuse condotte delittuose, oggi meglio contrastata grazie agli strumenti di sorveglianza all’avanguardia, che forniscono un utile supporto al costante lavoro svolto dalle Forze di Polizia nella lotta all’illegalità, conducendo all’inequivocabile individuazione dei responsabili.