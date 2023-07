L’Adrifest si inaugura il 7 luglio al Palazzo Ducale di Larino con Keziat e i Vitamina Circus

Torna l’Adrifest con una straordinaria edizione estiva lunga ben 16 giorni, sei mesi dopo il grande successo dell’edizione invernale. Dal 7 al 22 luglio, il festival culturale dell’Adriatico ritorna con un vero e proprio cartellone di eventi. Arti visive, musica, letteratura, danza, cinema e fumetto sono le aree di interesse di quest’anno, intersecate in ben 11 eventi di livello internazionale, tutti gratuiti, presentati al Palazzo Ducale di Larino, sulla spiaggia di Termoli e alle Isole Tremiti, luoghi dal grande valore storico, culturale e paesaggistico del Basso Molise e della vicina Puglia.

Il tema dell’edizione di quest’anno è M a (d) r e n a t u r a, una visione della vita e delle arti radicata nell’amore per la natura, fonte inesauribile di creatività, essenziale per l’esistenza stessa dell’umanità. La D in parentesi indica il rapporto tra mare e terra, abbracciando la costa e le colline del Basso Molise da cui la sguardo si estende all’arcipelago tremitese.

Quasi tutti gli eventi si svolgeranno nel cuore della Larino antica, all’interno del Palazzo Ducale, sede del Comune della città frentana e del Museo Civico, con i suoi splendidi mosaici di epoca romana. Il Palazzo Ducale, facilmente accessibile anche ai disabili, è caratterizzato da uno splendido cortile centrale e da spazi dal grande valore artistico come la sala Preziosi.

Si parte venerdì 7 luglio alle ore 21:30 con Supernatural, mostra personale dell’artista pugliese Keziat, a cura di Carmen D’Antonino, aperta fino al 22 luglio. Nella stessa serata i Vitamina Circus, con Sara Speranza e Gianluca Turchetta, danzatrice e acrobata aerea lei, giocoliere ed equilibrista lui, si esibiscono in uno performance di circo contemporaneo.

Sabato 8 l’arpista e cantante Giuseppina Ciarla presenta il suo repertorio che spazia dal jazz a sofisticate interpretazioni pop. Domenica 9 l’Adrifest si occupa di libri con l’ultima fatica letteraria di Vincenzo Lombardi, La Raccolta “La Lapa”, musiche tradizionali del Molise registrate da Alberto Mario Cirese.

Altri grandi eventi in arrivo nel successivo fine settimana, dal 16 al 18, sempre al Palazzo Ducale, con Enzo Favata e Pasquale Mirra, sax, clarinetto, vibrafono ed elettronica, di scena venerdì. Sabato tocca al sax e ai flauti andini di Javier Girotto e al piano di Alessandro Gwis con un programma incentrato sull’incontro tra il tango e il jazz. Domenica dedicata al leggendario fumettista Andrea Pazienza che viene ricordato dalla sua compagna Marina Comandini che dialoga on Antonello Vigliaroli.

Martedì 18 tocca ai molisani Marco Molino e Manuel Petti, marimba e fisarmonica, mentre giovedì 20 Luca Ciarla presenta Mediterramìa. Sono previsti ben tre appuntamenti nel giorno di chiusura, sabato 22 luglio. Si inizia all’alba sulla spiaggia di Termoli, alla Cala Sveva, con le corde e la voce di Jabel Kanuteh, grande interprete di kora, un affascinante strumento a corde dell’Africa Occidentale. L’artista nel pomeriggio, alle ore 15:00, si esibirà anche alle Isole Tremiti, nell’Abbazia dell’Isola di San Nicola. In serata si torna al Palazzo Ducale per la Sarabanda Postcomunista di Irida Gjergji, uno spettacolo di teatro canzone con Christian Mascetta alla chitarra. Sono previsti ulteriori eventi collaterali anche nei mesi di agosto e settembre.

Fondato e diretto dal musicista e produttore Luca Ciarla, l’Adrifest si avvale della preziosa consulenza artistica di Kezia Terracciano, Antonello Vigliaroli, Tina Di Michele, Giuseppina Ciarla e Alberto Cagliano, un team artistico sempre pronto a cogliere le novità del momento, a confermare le solide certezze, a presentare il proprio talento e a ideare nuove produzioni in ambito artistico e culturale.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Adri|Art di Termoli, vincitrice del bando Turismo è Cultura della Regione Molise, in collaborazione con il Comune di Larino e il patrocinio del Comune di Termoli, main sponsor Residence Pollice e Mediterranea Biotecnologie. Partner degli eventi sono la Galleria Spazio Arte Petrecca, la Cala Sveva Beach Club, Per il Meglio della Puglia, Il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, Molise Wow e il Circolo degli Achei delle Isole Tremiti.