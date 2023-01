Ladri visitano negozio di articoli cinesi in pieno centro a Campobasso

Un furto si è verificato ai danni di un negozio gestito da cittadini cinesi in prossimità di via Insorti d’Ungheria a Campobasso. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dai gestori e sono in atto ricerche e verifiche per giungere all’individuzione dei responsabili. Sul posto per i rilievi tecnici di rito anche personale della Polizia Scientifica della Questura. Al vaglio degli inquirenti pare ci siano anche filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero dare un contributo per la cattura dei ladri.