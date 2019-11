Ladri svuotano negozio di bici da corsa: bottino da 40mila euro

Clamoroso furto di biciclette è stato messo a segno presumibilmente questa notte appena trascorsa a Venafro in un noto negozio specializzato nel settore in via Ormisda. Il valore del bottino è davvero ingente e pare si aggiri attorno i 40mila euro perché i ladri hanno sottratto biclette di marca come Cannondale, Giant, Kuota e Bianchi. Comprensibile la rabbia del titolare che comunque ha già sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti di rito per cercare di giungere almeno al recupero della refurtiva.