Ladri spericolati, doppio furto in villa nella notte di San Silvestro

I malviventi sono entrati in azione in due abitazioni di Toro. Sdegno e rabbia tra la popolazione

Due furti sono stati messi a segno a Toro in due villette nella notte di San Silvestro quando i proprietari erano assenti per festeggiare l’ultima notte dell’anno con amici e parenti. Non si conosce l’entità del bottino raccolto ma la notizia ha fatto presto il giro del paese suscitando sdegno e rabbia. Entrambi i furti sono stati denunciati presso la caserma dei carabinieri di Toro. (foto archivio)