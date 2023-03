Ladri sconsiderati provano a rubare tre auto davanti alla Caserma dei Carabinieri

Altri due vetture forzate tra i vicoli del paese vecchio. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a Guglionesi, da settimane preso di mira da malviventi in trasferta dalla vicina Puglia

Tornano a far visita a Guglionesi i ladri d’auto. Dopo una ‘tregua’ di alcuni giorni, seguita all’escalation di furti messi a segno nel comune basso molisano tra la fine di febbraio e le prime settimane di marzo, nella notte tra venerdì e sabato i malviventi si sono rifatti vivi. Due le vetture forzate tra i vicoli del paese vecchio, una Giulietta ed una 500 X. Per fortuna i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo.

Ma, quello che sorprende e che dimostra come si tratti di persone davvero non curanti del rischio che corrono, è che altre tre auto (due 500 X e una Citroen C3) prese di mira erano parcheggiate davanti alla Caserma dei Carabinieri, a pochi passi dall’ingresso principale.

Un particolare che dimostra la totale assenza di timore da parte dei responsabili, che non ci hanno pensato su due volte ed hanno provato a rubare le tre vetture in sosta davanti al presidio dell’Arma.

Purtroppo per loro anche in questo caso parliamo sono di tentativi che, ad ogni modo, hanno arrecato danni alle vetture.