Ladri scatenati, altri furti d’auto messi a segno alla luce del sole (IL VIDEO)

La Range Rover è stata intercettata in territorio di San Severo. Dopo un rocambolesco inseguimento le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare il veicolo

E’ allarme furti a Guglionesi, non ci sono altri termini per definire ciò che sta accadendo. Abitazioni visitate dai ladri e almeno 5 auto rubate. Tutto in una settimana e con una costanza disarmante.

Solo nella notte tra domenica e lunedì 13 febbraio i banditi hanno portato via una Fiat Panda ed una Lancia Y. Oggi, quando erano da poco passare le 14, sono tornati a colpire fuggendo a bordo di una Range Rover Evoque.

Ma la cosa che preoccupa di più è che hanno agito alla luce del sole, a due passi dalla scuola ed in un’orario quando c’è il via vai di studenti e sono in tanti a rientrare a casa dal lavoro. Insomma, in un momento in cui il paese vive.

Tra i cittadini ci si interroga e più di qualcuno non nasconde di essere preoccupato da questa ‘ondata’ inaspettata ed alquanto aggressiva. I furti ci sono, è inutile negarlo, ma non con una frequenza simile e soprattutto in territorio diversi. Invece nel comune bassomolisano le cose sembrano andare diversamente.

Addirittura nelle immagini si vedono due soggetti forzare l’auto parcheggiata al lato della strada, mentre circolano altre vetture.

Nel corso del pomeriggio le forze dell’ordine hanno intercettato l’auto rubata a Guglionesi in territorio di San Severo. Dopo un rocambolesco inseguimento, la vettura con a bordo i malviventi è finita fuori strada. Dalle primissime informazioni, ma devono essere ancora confermate, sembra che uno di loro sia stato bloccato, l’altro invece è riuscito a dileguarsi. Recuperato il veicolo.

Il video che vi mostriamo è stato volutamente sfocato per una doverosa questione di privacy. La versione integrale resta comunque a disposizione delle autorità di polizia che indagheranno.