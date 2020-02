Ladri ripuliscono la casa di due anziani e fuggono coi risparmi di una vita

Un ennesimo furto a Venafro, perpetrato in un’abitazione privata. A riferirlo è lo stesso derubato, un anziano del posto. «Senza rompere o forzare alcunché – spiega l’uomo – qualcuno è penetrato in casa nostra dove abito con mia moglie, in via Pretorio ovest dell’abitato, ed ha portato via denaro e preziosi per un ammontare per noi consistente. Si trattava dei risparmi miei e di mia moglie per le necessità della vita. Una volta accortici dell’ammanco, potete immaginare il nostro sconforto».. In effetti deve essere dura per una coppia constatare che sconosciuti hanno violato la privacy domestica ed arraffato i risparmi di una vita, dileguandosi senza lasciar traccia.

Tonino Atella