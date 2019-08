Ladri “nuziali” rubano 150 abiti da sposa, furto nella notte in pieno centro

Sarebbero entrati in azione nel cuore della notte, forse attorno alle 2. A essere preso di mira, questa volta, è stato il negozio “Biba Spose” che affaccia all’angolo di via Leopoldo Pilla, pieno centro di Termoli. I ladri hanno portato via un numero ingente di abiti da sposa, sembrerebbe circa un centinaio. Ad accorgersi di quello che era successo sono stati i proprietari che questa mattina, martedì 27 agosto, si sono recati in negozio per la consueta apertura. Sul posto sono arrivati agli agenti del Commissariato di Termoli. Indagini in corso.