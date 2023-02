Ladri incappucciati svaligiano 5 ville e fuggono nelle campagne

Diversi colpi messi a segno nella tarda serata di giovedì 16 febbraio tra il quartiere Vazzieri (Campobasso) e la vicina periferia di Ferrazzano. Sembra si tratti di una banda di soggetti dell’Est Europa

Dopo l’ondata di furti che ha colpito nei giorni scorsi la comunità di Guglionesi, dove nel giro di una settimana i ladri hanno ‘visitato’ quattro ville e rubato cinque auto, l’ultima delle quali recuperata dopo un inseguimento che ha portato al fermo di uno dei responsabili a San Paolo Civitate, nelle ultime ore i topi d’appartamento sono tornati in azione a Campobasso.

Non c’è nessun tipo di collegamento, nei casi del basso Molise l’origine dei colpi porta dritti nel foggiano, i furti messi a segno nel capoluogo sembrano indirizzare verso soggetti dell’Est Europa. Almeno è quanto trapelato dalle prime informazioni. Ma andiamo per ordine.

Cinque le abitazioni svaligiate dalla banda, perché è di un gruppo nutrito di furfanti che si parla: avrebbero agito insieme ed incappucciati, ovviamente per non farsi riconoscere. Il popoloso quartiere di Vazzieri e la zona residenziale di Ferrazzano, sono concentrate in queste due zone (confinanti tra loro) i furti che si sono verificati nella tarda serata di giovedì 16 febbraio, dopo l’ora di cena.

Non curanti della presenza o meno dei proprietari in casa, la banda è entrata ugualmente in azione puntando a denaro, gioielli e oggetti preziosi. L’allarme alla Polizia è stato lanciato proprio da un campobassano, che ha notato strani movimenti. Purtroppo all’arrivo delle volanti i banditi sono fuggiti per la campagne, facendo perdere le proprie tracce.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini degli uomini di via Tiberio, a caccia anche di un solo indizio che possa aprire una pista utile.