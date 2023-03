Ladri in trasferta, auto rubate a Campobasso: in cima alla lista Fiat Panda e 500

Un colpo messo a segno a Piazza Molise, l’altro in via Crispi. I due modelli fanno così gola perché alimentano facilmente il mercato nero dei pezzi di ricambio

Continuano a fare razzia di auto i ladri nella provincia di Campobasso. Per giorni, come riportato in più di un episodio, i malviventi in trasferta sono arrivati in basso Molise – nello specifico a Guglionesi – e a più riprese sono fuggiti a bordo di auto rubate: Fiat Panda e 500, ma anche vetture più costose com’è il caso di una Range Rover, recuperata distrutta dopo un inseguimento terminato a San Paolo Civitate.

Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi sulla costa. In cronaca stavolta c’è il capoluogo, dove nelle ultime ore i banditi hanno portato via una Fiat Panda (parcheggiata in piazza Molise) ed una Jeep Renegade, forzata sul via Crispi.

Sono solo gli ultimi due episodi che si sono verificati a Campobasso, dove almeno altri tre veicoli sono spariti negli ultimi giorni. E neanche a dirlo, si tratta sempre di Fiat Panda, un modello che fa così gola perché va ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. In molti casi la strada porta alla provincia di Foggia, anche perché i ritrovamenti degli ultimi giorni lo confermano. Inoltre la vicinanza con il capoluogo di regione e i comuni della costa permettono ai ladri di organizzare ‘spedizioni’ veloci.

Ad ogni modo di quanto accaduto sono state informate le forze dell’ordine che hanno raccolto la testimonianza dei poveri malcapitati e avviato le indagini per risalire ai responsabili nonché cercare di rintracciare i veicoli rubati.