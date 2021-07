Ladri in trasferta a Casacalenda, beccati con tre piante di marijuana da un metro

Nel giro di qualche settimana, avevano messo a segno una serie di furti in appartamento a Casacalenda, ma i militari della Compagnia Carabinieri di Larino sono riusciti a rintracciarli ed a denunciarli. E’ quanto accaduto a un pregiudicato campano che, insieme ad altri complici, aveva scelto il Molise come tappa per compiere i furti. Le indagini sono state immediatamente avviate ed i militari sono riusciti a rintracciare un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Utili i filmati del paese visionati dai Carabinieri i quali, dopo averlo rintracciato in provincia di Napoli, hanno anche rinvenuto in casa dell’uomo una pistola simile a quella utilizzata dalle forze dell’ordine, priva di tappo rosso. Inoltre la perquisizione ha permesso di reperire ben tre piante di marjuana alte quasi un metro e parte della refurtiva sottratta dalla banda nelle case. Parte della refurtiva sarà sottoposta a riconoscimento da parte dei legittimi proprietari, mentre il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Il restante materiale è stato sottoposto a sequestro.