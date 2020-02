Ladri in contrada Gaudo a Baranello svaligiano una villetta

Verso le 18 di ieri lunedì 17 febbraio i ladri sono riusciti a penetrare in una villetta in contrada Gaudo a Baranello, a meno di un chilometro dal centro abitato. Al momento del furto all’interno dell’abitazione pare ci fosse solo un’anziana che purtroppo non si è accorta di nulla, mentre il furto è stato scoperto all’arrivo del proprietario di casa che ha immediatamente notato il “passaggio” dei malviventi che sono riusciti a fuggire con pochi soldi contanti e diversi preziosi gelosamente custoditi in casa.