Ladri in chiesa, distrae una donna mentre la complice fugge con la borsa

Arrestati un 27enne di Apricena e una 36enne di Campobasso. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno ritrovato diverse borse oggetto di furto

Un 27enne di Apricena ed una donna di 36 anni, di Campobasso, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Rodi Garganico. L’arresto è avvenuto in seguito all’esecuzione di un’ordinanza domiciliare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica locale.

I due sono stati accusati di furto aggravato in concorso

L’accusa riguarda un furto commesso all’interno di una chiesa ai danni di una donna sessantaduenne. Secondo quanto ricostruito, dopo la celebrazione eucaristica, l’uomo si è avvicinato alla vittima sotto pretesto di chiederle delle informazioni. Nel frattempo, la complice ha approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi della borsa della donna, che era posata su un banco nelle immediate vicinanze, per poi allontanarsi rapidamente.

La vittima si è subito resa conto della scomparsa della borsa e ha contattato i Carabinieri. Questi, arrivati ​​sul luogo, sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto grazie anche alla visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella chiesa. Queste registrazioni hanno permesso di individuare chiaramente la responsabilità del furto. I due sospettati sono stati rapidamente rintracciati e, durante una perquisizione all’interno dell’auto di uno dei due, i militari hanno scoperto non solo la borsa rubata poco prima, ma anche altre borse e documenti personali, che sembrano provenire da ulteriori furti.