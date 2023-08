Ladri in casa mentre i proprietari dormono, i cittadini chiedono maggiori controlli

Continua l’ondata di furti che sta interessando la città di Campobasso. Dopo il blitz dei ladri che hanno visitato un condominio in via XXIV Maggio (almeno 4 le persone entrate in azione e poi fuggite su una Bmw, secondo il racconto di un testimone), nelle scorse ore i banditi si sono spostati nel quartiere Vazzieri.

Preso di mira un palazzo che si trovano nei dintorni della pasticceria Jolly. A quanto pare in un caso i furfanti si sono introdotti nell’appartamento mentre i proprietari dormivano e sono fuggiti solo dopo aver messo nel sacco la refurtiva.

Episodi che hanno messo in allarme più di un cittadino ed il lettore che ci ha segnalato l’episodio non tarda a porsi alcune domande a cui gradirebbe che venisse fornita una risposta.

Dove sono le registrazioni delle telecamere installate nella città di Campobasso? Perché sono stati spesi soldi pubblici e le telecamere non funzionano? Magari sarebbero state utilissime – scrive il lettore – per capire il percorso di questa famosa auto nera.

Pochi sono gli accessi della città, nessuno pensa di posizionare delle macchine in borghese che potrebbero aiutare le volanti attive in città durante la notte?