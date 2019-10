Ladri in azione al nucleo industriale messi in fuga dall’allarme

L’episodio si è verificato nella scorsa notte a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Ladri in azione nella scorsa notte al nucleo industriale B di Termoli. Secondo le prime ricostruzioni 4 malviventi avrebbero fatto irruzione alla Cianciosi soluzioni edili e ad un’altra impresa della zone. Fortunatamente l’attività balorda dei ladri è stata interrotta dall’allarme di una delle due aziende che ha messo in fuga i malviventi. I ladri sono però riusciti a portar via un magro bottino creando però diversi danni nella fuga. Ancora non si hanno traccia dei banditi che sono riusciti a fuggire.