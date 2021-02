Ladri fuggono al posto di blocco, sparatoria con la Polizia: è caccia all’uomo nei campi

Erano in due, avevano rubato in Emilia Romagna un camion e due bob cat, fuggendo via dopo aver caricato sullo stesso camion i due piccoli mezzi da cantiere. Non avevano però fatto i conti con un sofisticato sistema GPS antifurto montato sul camion che ha permesso alle Forze dell’Ordine di seguire la loro fuga verso il sud e organizzare una trappola all’ingresso di Isernia, all’innesto con la Trignina da dove stavano arrivando. Appena i due ladri hanno visto il posto di blocco, hanno rallentato e di sono buttati giù dal mezzo in corsa, fuggendo nelle campagne attorno a Pesche. Gli agenti della Polizia li stanno ancora cercando, ma finora senza risultato, si sono sentiti anche dei colpi di pistola ma non ci sono feriti.

IL VIDEO IN ALTO