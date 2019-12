Ladri fanno irruzione in una casa, ma all’interno trovano i proprietari

Torna la paura fra i residenti dopo l’inquietante episodio di Cercemaggiore. L’ultimo in ordine di tempo alle porte di Campobasso: a Oratino

Per fortuna nessuno si è fatto male, ma lo spavento è stato tanto. Come quello provato dagli occupanti di una casa in territorio di Oratino che hanno ricevuto la “visita” di ladri malintenzionati che però stavolta sono stati messi in fuga dagli stessi proprietari che hanno allertato la Polizia subito dopo essersi accorti che qualcuno stava cercando di penetrare all’interno dell’abitazione.

Hanno urlato e indotto i ladri a desistere dall’intento e poi pare siano fuggiti a bordo di un’auto di colore scuro. Ladri pronti a tutto, ma l’effetto sorpresa ha giocato a loro sfavore.

Ancora vivo il recente ricordo dell’episodio avvenuto nelle campagne di Cercemaggiore dove almeno tre uomini hanno fatto irruzione in una villetta dove però all’interno vigilava il proprietario che, purtroppo, ha pure beccato un colpo alla testa con il calcio di una pistola (s’ignora se fosse un’arma giocattolo) per aver sbarrato la strada ai malviventi. In quell’occasione il tam tam della tentata rapina è circolato subito fra i residenti che hanno dato una mano ai Carabinieri a cercare di catturare i ladri fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata (pare un’Audi nera) e che tuttora sono ricercati. L’appello dei Carabinieri, quando hanno incontrato i giornalisti per riferire dell’episodio, è stato quello di denunciare e segnalare persone sospette che generalmente operano sopralluoghi prima di entrare in azione nei luoghi prestabiliti.