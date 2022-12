Ladri di rame rubano tutti i cavi d’illuminazione allo stadio di Isernia

La banda dei ladri di rame ha colpito nella notte allo stadio Lancellotta di Isernia, aprendo tutti i tombini dell’impianto di illuminazione e portando via tutti i cavi. Stesso lavoro anche al campo d’allenamento in terreno sintetico nell’antistadio. Impianti di illuminazione fuori uso. Un colpo da decine di migliaia di euro che impedirà le gare di sera e gli allenamenti pomeridiani delle scuole di calcio. Insomma un colpo mortale per il calcio isernino, considerando che, per ripristinare l’impianto, occorrerà prima una perizia e poi un affidamento esterno di lavori da parte del Comune. E, conoscendo i tempi biblici dei lavori pubblici, non sarà una questione di poco conto.