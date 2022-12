Ladri di gratta e vinci in azione, bar preso di mira dai banditi che fuggono col bottino

Due bar a confine tra l’Abruzzo e il Molise presi di mira dai ladri. Portati via gratta e vinci e denaro. Il doppio colpo è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì sulla strada 652.

Uno dei due furti è stato messo a segno in un’attività che si trova all’interno di un distributore di benzina nei pressi del bivio per San Pietro Avellana.

Per fortuna i ladri non sono riusciti ad andare via con un bottino consistente, ma solo con dei gratta e vinci e delle monete che erano nei distributori.

I gestori hanno chiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro e di Agnone, per il versante molisano, che stanno indagando sui due colpi opera di una stessa banda.