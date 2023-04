Non c’è pace per Termoli al centro di numerosi furti tra abitazioni e esercizi commerciali. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato messo a segno al bar Sottovoce in via Martiri della Resistenza a Termoli.

I malviventi si sono introdotti dalla porta del bar della cucina portando via solo la cioccolata. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.