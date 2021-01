Ladri d’appartamento superano posto di blocco, caccia all’uomo

Scene da “film d’azione” sulla statale 158 per Castel di Sangro, nei pressi del bivio di Colli al Volturno. A un posto di blocco dei Finanzieri, sulla statale, non si è fermata una piccola Mercedes 180, con due uomini a bordo. Immediatamente le Fiamme Gialle si sono messe al loro inseguimento, ma l’auto dei fuggitivi, prima di essere raggiunta, si è fermata sul ciglio della strada e i due occupanti si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti. I Finanzieri dopo aver chiamato rinforzi, hanno iniziato a rastrellare la zona per tentare di acciuffarli. Nella Mercedes sono stati trovati arnesi da scasso, il che fa pensare che si trattasse di ladri in trasferta per mettere a segno furti nelle case della zona.