Ladri colpiscono proprietario di casa alla nuca col calcio della pistola

Se la notizia fosse confermata ufficialmente, più che di un tentativo di furto si dovrebbe parlare di tentata rapina vera e propria. E’ accaduto in serata in una contrada di Cercemaggiore e l’episodio sarebbe già oggetto di indagini da parte dei Carabinieri. Stando alle prime indiscrezioni Uno o più banditi si sono introdotti in un’abitazione dove però si sono imbattuti nel proprietario. E’ stato a quel punto che uno dei ladri lo avrebbe colpito alla nuca con il calcio di una pistola. Al momento non emergono altri particolari se non quello che la vittima ha dovuto far ricorso alle cure sanitarie per il forte colpo ricevuto. Seppur il lavoro di controllo dei carabinieri sia capillare e sempre puntuale, a Cercemaggiore negli ultimi giorni si sono reigstrati diversi furti. L’ultimo in ordine di tempo questo di cui abbiamo appena scritto, che poteva anche avere un esito ben più grave.