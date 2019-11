Ladri col drone sorvegliano le case dall’alto e poi fanno il colpo

Una banda di topi d’appartamento super tecnologici agisce tra la valle del Volturno e il Venafrano, ripulendo le abitazioni

Uno scorcio di Fornelli dove nella frazione Bivio è stato messo a segno l’ultimo colpo della banda del drone



Allarme nella zona tra la valle del Volturno e Venafro. Infatti opererebbe nella zona una banda di topi d’appartamento specializzati e supertecnologici. Userebbero un drone per sorvegliare dall’alto le abitazioni e farebbero poi i ”colpi” appena esce chi abita nelle case prese di mira dalla banda. Una tecnica sofisticata che sarebbe già stata usata in diversi furti nei pressi della frazione Bivio di Fornelli e nel Venafrano. Per le Forze dell’Ordine che stanno lavorando sulle denunce di furto non dovrebbe essere difficile risalire agli autori dei furti, se si tratta di gente della zona, proprio perchè in pochi sanno maneggiare quel tito di attrezzi. Più complicato se i ladri arrivano da fuori regione, magari individuando le abitazioni più appetibili e poi sorvegliandole dall’alto. Certo è che le razzie dei ladri tra la Valle del Volturno e il Venafrano sono una costante della cronaca.