Ladri ancora in azione, tre auto rubate in una sola notte

Dopo i colpi messi a segno in tre abitazione all’inizio della scorsa settimana, nelle ultime ore i ladri sono tornati a colpire a Guglionesi. Stavolta non si sono intrufolati in casa, non hanno agito di giorno, ma hanno puntato le auto: tre quelle rubate nel cuore della notte tra domenica 12 e lunedi 13, quella appena trascorsa per intenderci. Si tratterebbe di una Fiat Panda, una Lancia Y ed una Giulietta. A fare i conti con l’amara scoperta i proprietari delle vetture a cui non è rimasto altro che denunciare il furto alle forze dell’ordine.