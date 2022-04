L’addio di Cudini al Campobasso tra mille emozioni

“Lascio gruppo solido”. Le lacrime del ds De Angelis

“Separazione consensuale, ci lasciamo da amici. Del mister si parlerà anche nei prossimi anni”. Mario Gesuè apre così la conferenza stampa dell’ addio di Mirko Cudini al Lupo, scelta che già da diversi giorni era data per assodata. Le strade si dividono all’apice dei risultati, fattore non di poco conto, che lascia spazio al turbinio di emozioni che avvolgono il saluto a stampa e tifosi. “Sono stati tre anni importanti – esordisce il tecnico, ai saluti finali – questa scelta è dettata dalla volontà di ricercare stimoli nuovi, diverse ambizioni, dovuta insomma a tanti fattori che tuttavia non mi impediscono di provare forti emozioni nel lasciare questa squadra. Giusto andare avanti, il Campobasso però ha una grande base”.

Il ds De Angelis si lascia andare ad un pianto che strappa gli applausi della sala stampa, poi prende la parola e spiega cosa hanno rappresentato gli ultimi tre anni per il forte binomio società-tecnico: “Con Mirko il rapporto è speciale. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Io ho deciso di restare perché crediamo di poter fare ancora grandi cose, provando a migliorarci sempre”.

Cudini lascia per un nuovo progetto, probabilmente con l’obiettivo di vincere il campionato di terza serie. La sua cavalcata, di pari passo con quella rossoblù, proseguirà in altri lidi, mentre al Lupo e al patron Mario Gesuè, spettano il compito di proseguire con l’idea di agguantare una posizione di classifica migliore della stagione 2021/2022. “Il progetto continua e lo abbiamo già chiaro – spiega Gesuè – dal 1 luglio ci sarà un nuovo allenatore che sarà difeso e coccolato sin dal primo giorno. Abbiamo calciatori di proprietà richiesti, ma non svenderemo nessuno. Obiettivi? Migliorarsi, fare meglio, coerentemente con le nostre idee. A Mirko Cudini auguriamo il meglio, ha scritto pagine fondamentali e lo ringraziamo con sincerità infinita”.