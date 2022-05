L’addio di Campobasso alla giornalista Doretta Coloccia: “Il suo sorriso non si spegnerà mai”

Le esequie sono state celebrate nella chiesa di Sant’Antonio di Padova dal vescovo Giancarlo Bregantini: “Ha saputo spiegare senza invadere e senza recedere dall’invito della gente”

di Antonio Di Monaco

“Come l’apostolo Filippo ha spiegato le Scritture all’Etiope, dopo essere stato sospinto su quella strada deserta dallo Spirito, così Doretta ha interpretato il ruolo del giornalista che è proprio quello di spiegare senza invadere e senza recedere dall’invito della gente di Campobasso”. È il passaggio cruciale dell’omelia pronunciata oggi, giovedì 5 maggio, da monsignor Giancarlo Bregantini durante la celebrazione, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, delle esequie di Doretta Coloccia, la giornalista venuta a mancare ieri dopo una lunga malattia all’età di 77 anni. Non a caso “L’incontro” era il titolo della sua rubrica con le sue indimenticabili interviste settimanali in diretta, della durata di un’ora, che sono andate in onda per anni su Trc, poi Teleregione. A partire dai primi anni Novanta la sua rubrica su Tele Radio Campobasso è stata seguitissima fino agli inizi degli anni 2000.

“Nella sua malattia, Doretta – ha proseguito Bregantini – ci ha lasciato un segno con tre momenti diversi: la scoperta del tumore, la riscoperta della fede durante la sofferenza e la volontà di raccogliere la sua testimonianza in un libro. Non so se sia stato scritto o se sia ancora da scrivere ma, il suo sorriso che raccontava già tutto questo e vinceva la sua battaglia, non si spegnerà mai”.

Lo scorso 8 novembre, Doretta aveva già affidato al sito web del nostro giornale un lungo articolo, a sua firma, con il racconto della sua esperienza e il ringraziamento verso medici e operatori del Gemelli Molise per la professionalità e l’umanità. È stata la pietra miliare della sua lunga collaborazione con Il Quotidiano del Molise: dalle nostre colonne, prima sul cartaceo e poi sul web, ha continuato a mantenere un rapporto sincero con i suoi lettori. Tant’è che Doretta è stata volentieri dentro questa cultura apparentemente deserta e secolarizzata non lasciandosi prendere dalle nostalgie dei tempi passati, ma rimanendoci con speranza e ottimismo e mantenendo nel cuore un’apertura, magari nascosta, all’Infinito.

IN ALTO I VIDEO DEI FUNERALI