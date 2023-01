L’addio ad Angelo con una parata di mezzi spartineve davanti alla chiesa

Per lungo tempo Angelo Piunno ha gestito le fasi operative del piano neve a Campobasso, questa mattina l’omaggio dei colleghi di lavoro, terzisti e dipendenti Sea

Dire addio ad un amico, ad un collega di lavoro che lascia la vita a 58 anni, non è mai facile. Così come non lo è stato per i tanti che questa mattina, 26 gennaio, hanno tributato l’ultimo saluto ad Angelo Piunno, persona molto conosciuta ed apprezzata a Campobasso.



Per lungo tempo si è occupato della gestione del piano neve nel capoluogo e, proprio per questo motivo, i colleghi di lavoro (terzisti e dipendenti della Sea) oggi gli hanno tributato un omaggio fatto col cuore raggiungendo la chiesa di San Giovanni Battista con mezzi spartineve e spargisale ordinatamente disposti sul piazzale antistante.



Un grande lavoratore, un amico, che è salito al cielo troppo presto. Addio Angelo!