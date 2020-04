L’addio a Tonino Bussone davanti al suo Campo Scuola di Campobasso

Nessun corteo, solo il carro funebre e lacrime al funerale di Tonino Bussone. E’ vero, erano in pochi al suo ultimo saluto. Non si può in questi giorni di emergenza sanitaria, eppure siamo sicuri che erano in tanti quelli che lo hanno accompagnato in questo ultimo viaggio. Simbolico e significativo il passaggio del carro funebre davanti al “suo” Campo Scuola di Campobasso. Dove uno dei fondatori storici della Polisportiva Molise ha cresciuto centinaia di giovani appassionati dell’atletica leggera. Tonino è deceduto ieri mattina (24 aprile) dopo aver combattuto (e anche vinto) la sua battaglia contro il Coronavirus. Ce l’aveva fatta, era stato ricoverato, dimesso e successivamente anche risultato negativo a due ulteriori tamponi. Ma il destino più crudele lo ha voluto ugualmente strappare a tutti i campobassani che gli hanno voluto bene incondizionatamente