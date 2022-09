L’addio a Piero Auricchio, il ricordo dei colleghi: «Minuzioso e affezionato al lavoro»

Questa mattina, sabato 3 settembre, l’ultimo saluto a Piero Auricchio, molto conosciuto e apprezzato in Molise per la sua attività sindacale, ma anche, soprattutto a Campobasso, per il suo lavoro presso il centro trasfusionale.

Dopo aver lasciato il sindacato, aveva ripreso con entusiasmo la sua attività. E oggi sono stati propri i colleghi del centro trasfusionale a ricordarlo con affetto.

Ricordano un uomo molto minuzioso e affezionato al lavoro, tanto che quando è andato in pensione, è stato molto forte per lui il distacco. Ai colleghi dava sempre consigli utili, anche per quanto riguardava l’attività sindacale. E tutti oggi lo stanno ricordando con commozione. Continueranno a curare con impegno le piante che Piero ha lasciato loro in custodia al Centro.

Un uomo affabile, con l’immancabile garofano all’occhiello della giacca, che ha lasciato un grande vuoto nei suoi colleghi e in tutti quelli che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo.