L’addio a Lorenzo da uno dei suoi migliori amici

Pubblichiamo, di seguito l’addio a Lorenzo Gliottone, il ventenne morto ieri sera a Monteroduni in un tragico incidente stradale. Lo ha scritto Federico Simeone, uno dei suoi tanti amici:

“Ciao amico mio, amico di gita e di vita. Non ci credo ancora a ciò che è successo, purtroppo devo accettarlo e fa molto male. Da piccoli abbiamo fatto diverse gite insieme da quella a Tivoli a Villa Adriano fino a Malta, sempre con il sorriso e sempre con la battuta pronta a far sorridere me e tutti gli altri amici. Mi ricordo che ogni volta mi intimorivi ma lo facevi per scherzo perché sapevi che io avevo un po’ di timore per la tua voce decisa ma eri uno spasso, un ragazzo d’oro… mi mancherai tanto amico mio, ciao Lollo