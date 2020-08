L’addio a Isernia del questore Pellicone

Da domani sarà il nuovo questore della cosiddetta Bat, la provincia pugliese di Barletta, Andria e Trani, per questo oggi – suo ultimo giorno di servizio a Isernia – Roberto Pellicone ha voluto incontrare la stampa locale per lanciare un messaggio di saluto alla popolazione del capoluogo pentro. Un messaggio molto positivo e caloroso perché, l’oramai ex questore, ha sottolineato come si sia trattato per lui di due anni di permanenza a Isernia veramente soddisfacenti. Per gli ottimi rapporti con cittadini collaborativi con le Forze dell’Ordine e per la cordialità con cui è stato accolto a Isernia un po’ da tutti. Pellicone ha voluto anche sottolineare l’apertura di uno “sportello ascolto” per le donne e i successi ottenuti nella gestione della sicurezza sul territorio. Alla fine, un saluto agli isernini e, da parte della stampa locale, un “in bocca al lupo” per il nuovo e prestigioso incarico in Puglia.