Lacrime e rombi di moto a Trivento per l’ultimo saluto ad Antonio Sammarone

TRIVENTO

Occhiali scuri, lacrime e rombi di moto. Così Trivento ha accolto il feretro del centauro 44enne Antonio Sammarone scomparso prematuramente a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente all’interno della galleria lungo la Fondovalle Trigno, il 28 febbraio scorso, a seguito dell’impatto con una Fiat Panda. Prima il ricovero in codice rosso al Veneziale e poi, con il peggiorare delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento al Cardarelli di Campobasso dove è spirato.

Se nè andato troppo presto Antonio che lascia la compagna e un bimbo, più un altro in arrivo che purtroppo non conoscerà mai suo padre, partito per un viaggio troppo lungo. A squarciare il silenzio del paese in lutto, il rombare di moto all’arrivo del feretro dinanzi il sagrato della chiesa Santa Croce. Hanno voluto salutarlo così i suoi compagni di due ruote, insieme ai tanti amici e parenti. Un paese ancora incredulo si è stretto in un unico e coeso abbraccio al dolore della famiglia.