Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Pino Niro, il Re delle radio libere molisane

In tanti avrebbero voluto dare oggi, venerdì 19 giugno, l’ultimo saluto a Pino. Ma le norme di sicurezza relative all’emergenza Covid non hanno permesso a tutti di esserci. Per l’addio ad uno dei personaggi che ha fatto la storia dell’editoria molisana. Uno dei personaggi più conosciuti di Campobasso che, prematuramente, è scomparso ieri all’età di 64 anni. Il Re delle radio libero molisane, fondatore di radio Valentina e poi autore di tanti progetti.

Sempre al passo con l’evoluzione tecnologica, era infatti anche un creatore di app. Basti pensare che la sua “Campobasso City” è stata tra quelle più scaricate nel capoluogo di regione. Il legame con la città di Campobasso era indissolubile: anche per questo aveva creato una pagina Facebook, denominata “Come Eravamo” nella quale, attraverso immagini (per la maggior parte in bianco e nero) veniva descritta la storia di Campobasso e dei campobassani. E proprio per questo la città di Campobasso da ieri è sotto choc per la dipartita di Pino, conosciuto da tutti.

Il Quotidiano del Molise rinnova la vicinanza all’affetto alla moglie Mary, ai figli Valentina, Michele e Francesco.