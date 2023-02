L’acquisto di auto elettriche in Italia rischia di non rispettare la scadenza del 2035 prevista dall’UE

I costi elevati delle auto elettriche frenano il rinnovo del parco circolante che secondo le previsioni nel 2050 sarà ancora per un terzo ad alimentazione tradizionale

di Giusy Spadanuda

“Stop alle auto a benzina e diesel entro il 2035”, è questo l’annuncio di una settimana fa del Parlamento Europeo che ha approvato in via definitiva il divieto di vendere nuove auto ad alimentazione tradizionale e, nell’attesa dell’approvazione finale da parte del Consiglio, non mancano commenti scettici e analisi non fiduciose. Le proiezioni di mercato lamentano una capacità d’acquisto legata ancora troppo agli incentivi statali e il Ministro per le Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parla «di un decreto frutto di una visione miope, ancora ideologica, che prescinde dalla realtà, come se nulla fosse accaduto nel frattempo». Lo scoglio maggiore che i consumatori dovrebbero affrontare da qui a 10 anni non è tanto da rintracciare nelle scarse disponibilità di energia verde, che molti ecologisti lamentano, ma nei costi ancora troppo elevati. Le auto elettriche costano in media dai 7 agli oltre 10 mila euro in più di un’auto con motore termico ma i venditori e gli analisti del settore giustificano tale divario con i minor costi di gestione, di ricarica delle batterie e di manutenzione delle auto elettriche rispetto alle vecchie auto a benzina. «Se senza incentivi le auto elettriche sono ancora troppo costose per la classe media, oggi come oggi l’elettrificazione non è accessibile», ha commentato Tavares l’amministratore delegato del Gruppo Stellantis in occasione della presentazione dei risultati del 2022. Dall’altra parte invece il Ministro dell’Ambiente, Fratin, sostiene che gli incentivi rischiano di pesare troppo sulle casse e che «quando erano 6.000 il primo anno o 60.000 nel secondo potevano starci degli incentivi statali, ma se entriamo in un’ottica di milioni o centinaia di migliaia di acquisti, probabilmente qualche effetto sul bilancio del Paese gli incentivi ce l’avrebbero e diventerebbe molto difficile».

Per l’ACEA però il problema di un costo elevato rischia di costituirsi anche nel breve futuro e non a forza per le sole auto elettriche. L’associazione dei costruttori automobilistici europei, con Presidente l’italiano Luca De Meo, ha contestato la normativa Euro 7 che entrerà in vigore a luglio 2025 in sostituzione alla precedente in vigore dal 2014 reclamando un aumento dei costi di produzione che si rifletterebbero inevitabilmente sul consumatore con una variazione di prezzo che potrebbe variare dai 300 ai 1000 euro, senza tener conto dell’inflazione.

Adesso il governo Meloni intende sfruttare la “clausola di revisione” che fissa al 2026 la valutazione intermedia dei progressi compiuti sul fronte dei biocarburanti e di quelli a basso impatto ambientale (e-fuels), fiducioso, come ha spiegato Urso, nel rinnovo delle Commissioni Europarlamentari in seguito alle prossime elezioni dell’Europarlamento.

Intanto sia Volkswagen che Fiat annunciano la produzione di due modelli di auto elettriche nei prossimi due anni e promettono aumenti dell’occupazione, ma soprattutto della produttività. Ci si chiede quindi se le proiezioni di Autopromotec, che nel 2050 prevedono i due terzi delle auto in circolazione ancora a combustione tradizionale, sono dovute solo ad una mancanza di incentivi adeguati o ad una resistenza produttiva e di un mark-up di guadagno a cui non tutti sono disposti a rinunciare.