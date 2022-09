L’acqua aumenta per tutti, “è colpa di Putin”

Se l’acqua è aumentata in maniera spropositata, la colpa è della crisi energetica che ha travolto l’Europa a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Questa, in poche parole, la sintesi del discorso che Piero Castrataro ha fatto ai cittadini di Isernia nel Parco della Stazione. Primo di due appuntamenti con gli isernini (il secondo giovedì a San Lazzaro), per spiegare il perché dell’accavallarsi delle bollette e dei pagamenti in questo anno nero per le tasche dei contribuenti.

Non ci sono errori nel bilancio, è solo colpa dell’aumento dei costi dell’energia elettrica necessaria a far funzionare le pompe di sollevamento di Ponte dell’acqua.

(Vedi intervista)