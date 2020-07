“LaChami al Campus”, al via un’altra settimana di attività

La Chaminade Campobasso e la Ludoteca Magicabula sono già pronto per un’altra settimana di “LaChami al Campus”. Da lunedì l’area sportiva Sturzo ospiterà la sesta settimana di attività, come sempre un programma intenso che cercherà di coinvolgere tutti.

L’estate da sempre per i bambini è il tempo delle vacanze, dei giochi e del divertimento; è il momento più sospirato e desiderato per tutto l’anno, sopratutto dopo il lungo lockdown. Il Campus estivo “La Chami al campus” è un servizio che vuole offrire ai ragazzi un’esperienza di forte valore sociale, educativa e formativa, con lo scopo di un ritorno alla normalità seguendo le direttive in tema sanitario. Siro D’Alessandro, tecnico della Scuola Calcio Elite della Chaminade Campobasso e Antonello Pascale responsabile della Ludoteca Magicabule hanno allestito su uno staff giovane, per permette ad istruttori e animatori un’esperienza di crescita professionale. A tracciare il bilancio della settimana appena trascorsca Francesca Cosco e Valerio Barone della Ludoteca Magicabula. ” Programmare attività sempre diverse è difficile però grazie alla collaborazione con la Chaminade ci stiamo riuscendo – prosegue Francesca – Siamo diventati un gruppo affiatato e questo lo si vede anche nel riscontro che abbiamo con i bambini, la partecupazione alle attività proposte è sempre molto alta”. Ogni animatore ha il suo ruolo Valerio Barone è il resposnabile della parte tecnica, ma quando è chiamato a scendere sul campo non si tira in dietro:” E’ stata una lunga settimana, ma come sempre i bambini si sono divertiti e questo per noi è l’obiettivo principale. Il ruolo dell’animatore non è facile, bisogna conquistare la fiducia dei bambini, ma una volta entrati in empatia tutto è più facile”.

Le attività del campus si svolgono dal lunedì al venerdì, per tutte le informazioni e le iscrizioni potete contattate Antonello 328/5373757 o seguire la pagina Facebook “”LaChami al Campus”.