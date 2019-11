L’Acem: «La politica locale non sta tutelando il territorio»

L’associazione dei Costruttori Edili interviene sui Cis: «I finanziamenti non siano solo di passaggio, ma creino sviluppo e occupazione»

CAMPOBASSO. «La politica locale non ha preso le parti e le difese dell’economia locale per fare in modo che i flussi finanziari inerenti ai Cis non siano solo di passaggio, ma rimangano realmente sul territorio per creare sviluppo ed occupazione». È quanto si legge in una nota dell’Acem (Associazione dei Costruttori Edili Molisani) dopo l’ultima riunione del comitato di presidenza dell’associazione in cui «gli imprenditori presenti hanno lamentato come con i Cis la politica locale abbia perso o stia perdendo un’occasione per rivitalizzare l’economia locale, sciupando un’opportunità per il territorio. L’Acem è stata «l’unica associazione in regione che ha posto il problema sia a Invitalia nel corso di un incontro a Roma e sia al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale ha consegnato un documento specifico sull’argomento nel corso della sua visita in Molise».

Per cui, «secondo le previsioni fatte – ha aggiunto il presidente dell’Acem, Danilo Martino – questi flussi partiranno da Roma giungeranno in Molise e, a parte le opere che con esse saranno realizzate, fuoriusciranno dalla Regione senza ricadute sull’economia. Vogliamo una presa di posizione forte ed immediata da parte della nostra politica per scongiurare che questo accada».