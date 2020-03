L’Acem-Ance Molise chiede l’anticipazione di liquidità 2020

REDAZIONE

Con una nota a firma del Presidente Danilo Martino, l’Acem-Ance Molise si è rivolta alla Regione Molise, alle Province di Campobasso e Isernia ed all’ANCI, per richiedere l’utilizzo e la promozione presso i vari Enti appaltanti dell’Anticipazione di liquidità 2020 di Cassa Depositi e Prestiti, una misura che consente a Regioni ed enti locali di richiedere, entro il 30 aprile 2020, l’anticipazione dei pagamenti maturati al 31 dicembre 2019, relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

Secondo l’Acem-Ance, la misura a sostegno delle imprese in questo momento di estrema difficoltà sarebbe un valido aiuto per le aziende prive di liquidità, con un sicuro impatto positivo soprattutto su quelle dell’edilizia che risentono non poco dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione.