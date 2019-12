L’accensione dell’albero ad uncinetto dà il via alle festività natalizie

Gli auguri dell’amministrazione comunale: «Grazie a chi si adopera per rendere magica la nostra città»

TRIVENTO. Con l’accensione delle luci dell’albero ad uncinetto, si è dato ufficialmente il via alla festività natalizie. Il primo cittadino, Pasquale Corallo, nel fare gli auguri dell’amministrazione comunale alla cittadinanza, ringrazia tutti coloro che si sono adoperati nei preparativi di questo Natale 2019. «L’amministrazione comunale di Trivento augura buone feste a tutti i cittadini e a tutti coloro che decideranno di fare visita alla nostra bella città – riferisce il sindaco Corallo – in queste settimane è stato fatto un grosso lavoro da parte di tutti per offrire una atmosfera natalizia davvero unica. Ringrazio, dunque, tutti coloro che si sono adoperati per rendere la nostra città accogliente ed emozionante. Questo è una grande manifestazione civica, che dimostra attaccamento per la propria comunità, per i suoi valori, e fa ben sperare per il futuro. Sono convinto che nelle prossime settimane Trivento sarà di nuovo alla ribalta nazionale e questo non può fare che bene a tutti. L’amministrazione comunale è stata e sarà sempre vicina a chi crede in queste iniziative e manifestazioni e con questo messaggio rinnovo gli auguri di Buon Natale».

L’8 dicembre, riflettori accesi sull’albero ad uncinetto, seconda edizione con tante novità: non solo nella realizzazione tecnica dell’albero, con un base in metallo ed una stella messa al suo apice, ma anche il mercatino con le casette in piazza Fontana, filodiffusione e la pista di ghiaccio. Un’atmosfera davvero accogliente che renderà ancora più magico questo Natale 2019.