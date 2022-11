L’Abruzzo dona l’albero di Natale al Papa, ma l’abete è molisano

Contesa tra Abruzzo e Molise per l’albero di Natale da regalare al Papa. È l’albero di Natale più famoso, ossia quello che sarà addobbato in piazza San Pietro. Per il 2022 sarebbe stato scelto un grosso abete proveniente da Rosello, nel vicino Abruzzo. Ma il condizionale è d’obbligo, almeno per il fotografo naturalista Dario Rapino (foto in basso) secondo cui, in realtà, l’albero da abbattere e collocare in Vaticano si troverebbe nel territorio comunale di Agnone, dunque in Molise. Non ha dubbi il fotografo che al giornale telematico Zonalocale.it ha dichiarato di aver appena portato a termine un reportage tra i boschi a confine tra Abruzzo e Alto Molise, sostenendo di aver individuato l’esemplare che a giorni sarà abbattuto. “Al Papa verrà donato un albero di Agnone spacciato per abruzzese”, si legge nell’articolo in cui Rapino ha affermato che la sostanza non cambia visto che “la zona di prelievo è pur sempre un sito di interesse comunitario e, a quanto risulta, nessuna verifica sull’impatto che l’abbattimento potrebbe avere (ad esempio sui chirotteri) è stata eseguita”. Le scorse settimane, infatti, anche il WWF si era schierato contro la soppressione di un albero alto più di trenta metri perché considerato di inestimabile valore naturalistico.

Ma ora l’albero di Natale di San Pietro, se l’ipotesi del fotografo naturalista dovesse trovare conferma, potrebbe far scoppiare un vero e proprio caso diplomatico tra le due regioni.

Intanto Rapino è andato avanti e scrive:

“Ho appena inviato alla Regione Molise ed ai Carabinieri Forestali di Isernia una PEC del tenore che qui riproduco, richiedendo in via di urgenza il sequestro dell’abete che dovrebbe essere tagliato la prossima settimana:

Segnalo a quanti in indirizzo che un esemplare di abete bianco, alto circa 30 metri e con un’età stimabile in circa 200 anni, sito nell’abetaia di Montecastelbarone, sarà nei prossimi giorni tagliato per esserne fatto dono -per iniziativa del Comune di Rosello (Chieti)- alla Città del Vaticano in occasione delle prossime festività natalizie. Detto albero, alla luce delle rilevazioni geolocalizzate con GPS, trovasi in territorio di Agnone (precisamente alle coordinate 41,86468° N e 14,37595° E). Dalle notizie apprese dalla stampa, le procedure autorizzative per il taglio sarebbero incerte e confuse, poichè il Sindaco di Agnone nulla ha saputo riferire in merito, mentre quello di Rosello avrebbe fatto riferimento ad un’autorizzazione concessa pochi giorni orsono dalla Regione Abruzzo (che non ha confermato la circostanza, trattandosi di un albero posto al di fuori della propria competenza amministrativa) ed anche (contraddittoriamente) dalla Comunità Montana Alto Molise, la quale, tuttavia, non avrebbe alcun potere al riguardo, essendo noto che i tagli boschivi possono essere autorizzati solo dall’Ente Regione Molise. Da una verifica eseguita in loco, l’abete è già stato delimitato e sono già state poste in essere le operazioni preliminari per il taglio, che è pertanto imminente.

Alla luce di quanto innanzi, si richiede ogni opportuno accertamento al riguardo, procedendo in via di estrema urgenza al sequestro dell’albero, soprattutto in ragione della circostanza che trattasi di specie sottoposta agli speciali vincoli della Direttiva Habitat CEE e che trovasi ricompresa in zona SIC, con quanto ne consegue in termini di preliminari valutazioni eco-ambientali”.

Dario Rapino