Laboratorio sportivo, per il Cus Molise grande chiusura con il basket

Si è chiusa nel segno del basket la settimana relativa al laboratorio esperenziale sportivo organizzato dal Cus Molise in collaborazione con il comune di Campobasso. Presso il campo polivalente di Giurisprudenza i ragazzi che hanno partecipato al progetto si sono disimpegnati sotto la guida di Mario Greco con giochi e partite. E’ stato un pomeriggio intenso e ricco di spunti per un gruppo che ha confermato, di giorno in giorno la sua crescita generale. “Non posso che essere contento di come è andata – spiega – è stato bello esserci, aver provato ad entusiasmare i ragazzi a conoscere nuovi sport, a giocare all’aria aperta. Ci sono state delle condizioni di sicurezza ottimali e questo è stato molto importante. Personalmente sono felice di poter rispondere presente quando c’è da diffondere la pratica sportiva, qualsiasi essa sia. E’ stato per me un grande onore aver trascorso qualche ora con i ragazzi e aver condiviso con loro sensazioni e divertimento. Questi sono momenti importanti che senza ombra di dubbio aiutano nella crescita”.