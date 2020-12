Laboratori privati per i tamponi, Greco: “Perché Toma non ha scelto quelli pubblici?”

“Il Commissario ad Acta Angelo Giustini – ha scritto il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelel Andrea Greco – ha firmato il Decreto per aprire la possibilità ai laboratori dei privati accreditati, di svolgere tamponi oro/rinofaringei. Questa scelta era stata anticipata dallo stesso Toma durante l’ultimo tavolo Covid, dove ha detto chiaramente che stava aspettando le determinazioni del Commissario in tal senso. Addirittura disse che in caso di inerzia avrebbe attivato i poteri di ordinanza, quindi si sarebbe sostituito ai commissari. Chi ha deciso di dare questa possibilità ai privati e non al pubblico? Lo ha deciso Toma o Giustini? È talmente incomprensibile e a senso unico come scelta, che appena Toma lo disse chiesi spiegazioni. Naturalmente sia lui che il Direttore Generale farfugliarono risposte incomprensibili.

Le linee guida del Ministero della salute, quelle sui test del 30 ottobre, ribadiscono che le regioni devono individuare un laboratorio regionale di riferimento e ulteriori laboratori vengono individuati, sempre dalle regioni, secondo le modalità e le procedure concordate con il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

La Regione Molise perché non individua gli ulteriori laboratori tra quelli presenti nelle nostre strutture pubbliche? Perché? Perché Toma ha detto che doveva essere fatto così e perché è stata avallata questa scelta? Io e tutti i cittadini molisani vogliamo sapere anche come mai, nello stesso Decreto commissariale, c’è scritto che la remunerazione per i privati è da stabilirsi con accordo successivo. Perché questa possibilità non è stata data ai nostri laboratori pubblici? Sapete qual è la procedura? Un test così sviluppato: il laboratorio di riferimento, ovvero quello del Cardarelli di Campobasso, invia 15 tamponi alla struttura privata accreditata che ne fa richiesta.Di questi 15, solo 5 sono positivi e 10 negativi, quindi se il laboratorio passa la prova ed individua correttamente quelli negativi e quelli positivi, allora possono essere autorizzati.Perché questa cosa non potete farla con i nostri laboratori pubblici? Lo vorrei sapere così da poterlo trasmettere eventualmente anche alla Corte dei Conti, perché questi provvedimenti li vivo come insultivi per la mia intelligenza e per quella dei molisani. Ma soprattutto, perché? Perché Toma ha detto che o lo faceva la struttura commissariale o avrebbe attivato i poteri di ordinanza?Tutto, tutto tende continuamente ad indebolire il nostro servizio pubblico, e questo è assolutamente inaccettabile”.