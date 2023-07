Laboratori didattici di archeologia per bambini e ragazzi

Promossi dalle associazioni ‘Contrade Termoli Nord’ e ‘Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.’, si svolgeranno in quattro appuntamenti previa prenotazione dei partecipanti

L’associazione “Contrade Termoli Nord” e l’associazione culturale Me.MO Cantieri Culturali a.p.s., in collaborazione dal 2018, organizzano, anche quest’anno, una serie di laboratori didattici di Archeologia da titolo “Giochiamo con la Storia: il Medioevo”. Lo scopo, come già sperimentato con grande successo le scorse estati, è quello di creare un punto di aggregazione anche nelle aree limitrofe della città, attraverso la conoscenza e la divulgazione dell’archeologia e della storia, sottoforma di svago e di gioco. I laboratori, infatti, ideati e guidati dagli operatori esperti dei beni culturali, permetteranno ai ragazzi e bambini che parteciperanno di scoprire oggetti d’uso quotidiano del Medioevo ma anche la storia della nostra cittadina.

In tutto sono previsti quattro appuntamenti che si svolgeranno presso la sede dell’associazione “Contrade Termoli Nord”, in via G. Pascoli, Contrada Colle della Torre: il 25 e il 27 luglio e il 1 e il 3 agosto alle ore 18.

La prenotazione è obbligatoria, entro due giorni prima, al numero 3479371813.

Per ogni informazione sui costi o sulle attività è possibile scrivere a memolarino@gmail.com.