L’abbraccio dei bambini della Scarano di Campobasso a Veronika e Valeria arrivate dall’Ucraina

Un abbraccio che lascia senza fiato. Con un nodo in gola e gli occhi lucidi. L’accoglienza è un dono, un valore alto e in questo, noi molisani, non siamo secondi a nessuno. E tutto il popolo della nostra regione lo sta dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogna, anche questa volta. Se c’è un’emergenza il Molise risponde presente. Sempre. E dall’inizio di questa emergenza tutti i centri della regione si sono dimostrati aperti ad accogliere donne e bambini in fuga dall’Ucraina e dall’orrore delle bombe.

Qualche giorno fa alla scuola Scarano di Campobasso, nella 3^ B, sono arrivate Veronika e Valeria, due bimbe ucraine che hanno lasciato il proprio Paese martoriato dalla guerra. L’accoglienza è stata fantastica, ma vedere l’abbraccio delle nuove compagne di classe vale più di più mille parole. Una tenerezza spontanea, un affetto vero verso chi si è trovato nel posto sbagliato del mondo, nel momento sbagliato. In attesa che per loro torni a soffiare il vento caldo di un’altra estate, ora possono scaldarsi con il calore di questi bambini. Con il cuore colmo d’amore e solidarietà. Bambini dai quali gli adulti dovrebbero prendere esempio. Sempre. dim