L’abbandono del cane: vigliacchi senza misura

di Sergio Genovese

Dopo il ritrovamento di un cane recuperato dalla polizia municipale attaccato con il guinzaglio al guardrail dunque eloquentemente abbandonato, non è difficile arrivare ad alcune riflessioni che inseriscono alcune specie umane nel cunicolo dell’inferno dantesco. Rimane difficile comprendere come si possa arrivare a gesti così gravi dopo che quell’animale, avrà regalato al suo ingrato padrone, affetto, vicinanza e anche conforto quando l’assalto delle vicende buie della vita avrà fatto sentire la sua forza. In un contesto di comprensibile emotività, le persone normali si affezionano ad una foto, ad un soprammobile, ad una sedia usata da bambino, mentre altre si liberano, senza alcuna inibizione di coscienza, di un essere vivente verso il quale ai sentimenti di fedeltà ricevuti si è contrapposta l’aridità di un comportamento che non ha contenuti né umani e neanche bestiali. L’abbandono coatto è la iconografia della vita che abbiamo via via edificato, fatta di egoismi e di giorni nei quali ogni fatica non viene concepita come una risorsa ma come un ostacolo da rimuovere in fretta che possa liberare la strada per riprendere un cammino storpio. Per fortuna esistono specie umane diverse che nei confronti degli animali profondono amore senza fine. Queste persone sono capaci di regalare al proprio cane o al proprio gatto quei momenti intensi che scandiscono una esistenza fatta di sensibilità, di reciprocità e di spinte per ritrovarsi da una parte del bene invece che dalla parte del male. Il volto di quel cane abbandonato spiegava tutto, era percettibile il dolore che gli aveva procurato il suo padrone al quale non sarà bastato intercettare cosa succede in Ucraina mentre passano i missili che ti ammazzano e distruggono tutto. Nella urgenza di mettersi in salvo, in un contesto di una drammaticità senza eguali, tanti uomini e tante donne, per migliaia di chilometri erranti in cerca di un luogo sicuro, non hanno abbandonato il gatto o il cane che avevano a casa. Bisognerebbe fare un confronto tra il volto del cane lasciato a Campobasso e i volti di quegli animali che seguono in fuga i loro padroni. Per avere una risposta senza deroghe si dovrebbero confrontare i volti dei profughi ucraini con quello mascherato di chi ha avuto il coraggio di liberarsi di un essere fedele preso in carica da un uomo o da una donna simboli della infedeltà e della cattiveria.