L’Aast di Termoli a Bari per il lancio Interreg Ipa South Adriatic 2021-2027

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è presente, oggi, mercoledì 30 novembre, a Bari, alla convention internazionale per il lancio del nuovo programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Ipa South Adriatic 2021-2027 che vede rinnovarsi la collaborazione tra Puglia, Molise, Albania e Montenegro. L’Aast ha preso parte alla giornata di lavoro con la dott.ssa Laura Sterlacci. Nel corso della conferenza, divisa in due sessioni, è presentato il primo bando per progetti di imminente pubblicazione. Presenti i rappresentanti di tre Pesi, della Commissione Europea e dell’Autorità di Gestione. Al centro del dialogo, l’importanza strategica del nuovo programma per le aree transfrontaliere.